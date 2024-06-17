Репков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репкова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Репкова (Миронова) Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1919
Дочь: Репкова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Репкова (Миронова) Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
10.01.1925
Дочь: Врублевская (Репкова) Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Репкова (Миронова) Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно