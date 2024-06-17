Репков Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРепков Григорий

Репков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репкова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Репкова (Миронова) Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репкова (Миронова) Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
13.08.1919

Дочь: Репкова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Репкова (Миронова) Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
10.01.1925

Дочь: Врублевская (Репкова) Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Репкова (Миронова) Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно

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