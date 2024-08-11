Зелькинд Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелькинд Виктория
Отец ребёнка: Зелькинд Максим Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелькинд Ольга
Отец ребёнка: Зелькинд Максим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.2002
Сын: Зелькинд Максим Максимович
Отец ребёнка: Зелькинд Максим Борисович
Рождение ребёнка
2013
Сын: Зелькинд Артем Максимович
Отец ребёнка: Зелькинд Максим Борисович