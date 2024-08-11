Зелькинд Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелькинд Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелькинд Виктория

Отец ребёнка: Зелькинд Максим Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелькинд Ольга

Отец ребёнка: Зелькинд Максим Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелькинд Максим Борисович

Рождение ребёнка
11.08.2002

Сын: Зелькинд Максим Максимович

Отец ребёнка: Зелькинд Максим Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2013

Сын: Зелькинд Артем Максимович

Отец ребёнка: Зелькинд Максим Борисович

Москва, город федерального значения Москва

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