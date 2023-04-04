Халютин Лев Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Халютин Сергей Николаевич
Мать: Надежда Львовна
Награда
16.08.1904
Москва, город федерального значения Москва
За отличные успехи в науках и успешное поведение: Педагогический Совет Московского Воскресенского реального училища наградил ученика 6 класса Халютина Льва наградой I степени
Смерть
1925