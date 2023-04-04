Халютин Лев Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халютин Лев Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Халютин Сергей Николаевич

Мать: Надежда Львовна

Награда
16.08.1904
Москва, город федерального значения Москва
За отличные успехи в науках и успешное поведение: Педагогический Совет Московского Воскресенского реального училища наградил ученика 6 класса Халютина Льва наградой I степени
Смерть
1925
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