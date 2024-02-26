Белых Евфимилия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Евфимилия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Алексей Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.01.1859

Сын: Белых Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Белых Алексей Леонтьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Смерть
Неизвестно

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