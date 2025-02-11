Striemer Peter P 27.08.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Striemer Peter P

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.08.1864, Россия

умер 04.12.1936, Rhineland, Manitoba, Canada

Отец
Striemer Peter15.04.1827 г.р.
Мать
(Wiens) Agatha G L17.09.1829 г.р.
Супруги
(Penner) Ana02.09.1853 г.р.
Дети
Dyck Johann11.10.1881 г.р.
Loeppky Heinrich15.11.1882 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1864

Отец: Striemer Peter

Мать: (Wiens) Agatha G L

Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Penner) Ana

Иммиграция
1874

Рождение ребёнка
11.10.1881

Сын: Dyck Johann

Мать ребёнка: (Penner) Ana

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
15.11.1882

Сын: Loeppky Heinrich

Мать ребёнка: (Penner) Ana

Germany

Рождение ребёнка
11.02.1888

Дочь: (Hamm) Anna

Мать ребёнка: (Penner) Ana

Гражданство
1899
Canada

Место жительства
31.03.1901
Rhineland, Manitoba, Canada

Место жительства
24.06.1906
Lisgar, Manitoba, Canada

Место жительства
?.06.1911
Lisgar, Manitoba, Canada

Место жительства
01.06.1916
Lisgar, Manitoba, Canada

Смерть
04.12.1936
Rhineland, Manitoba, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.