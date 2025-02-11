Striemer Peter P
мужской, родился 27.08.1864, Россия
умер 04.12.1936, Rhineland, Manitoba, Canada
ОтецStriemer Peter15.04.1827 г.р.
Мать(Wiens) Agatha G L17.09.1829 г.р.
Супруги
(Penner) Ana02.09.1853 г.р.
Дети
Dyck Johann11.10.1881 г.р.
Loeppky Heinrich15.11.1882 г.р.Показать еще 1
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Рождение
27.08.1864
Отец: Striemer Peter
Мать: (Wiens) Agatha G L
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Penner) Ana
Иммиграция
1874
Рождение ребёнка
11.10.1881
Сын: Dyck Johann
Мать ребёнка: (Penner) Ana
Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
15.11.1882
Сын: Loeppky Heinrich
Мать ребёнка: (Penner) Ana
Germany
Рождение ребёнка
11.02.1888
Дочь: (Hamm) Anna
Мать ребёнка: (Penner) Ana
Гражданство
1899
Canada
Место жительства
31.03.1901
Rhineland, Manitoba, Canada
Место жительства
24.06.1906
Lisgar, Manitoba, Canada
Место жительства
?.06.1911
Lisgar, Manitoba, Canada
Место жительства
01.06.1916
Lisgar, Manitoba, Canada
Смерть
04.12.1936
Rhineland, Manitoba, Canada