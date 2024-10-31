(Новоселова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новоселова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударев Василий Семенович

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Бракосочетание
06.01.1894

Муж: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
30.10.1894

Сын: Дударев Косьма Семенович

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
09.12.1895

Сын: Дударев Евграф Семенович

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
06.12.1896

Дочь: (Дударева) Анна

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
14.03.1898

Дочь: (Дударева) Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
26.05.1900

Дочь: (Дударева) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
10.08.1901

Сын: Дударев Деомид Семенович

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
20.11.1903

Сын: Дударев Александр Семенович

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
24.01.1905

Сын: Дударев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
27.04.1906

Дочь: (Дударева) Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
23.01.1909

Дочь: (Дударева) Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
20.05.1912

Дочь: (Дударева) Елена Семеновна

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
10.05.1913

Дочь: (Дударева) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Дударев Иван Семенович

Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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