(Новоселова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Дударев Василий Семенович
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Дочь: (Дударева) Анна
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Дочь: (Дударева) Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Дочь: (Дударева) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Сын: Дударев Александр Семенович
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Сын: Дударев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Дочь: (Дударева) Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Дочь: (Дударева) Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Дочь: (Дударева) Елена Семеновна
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Дочь: (Дударева) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Отец ребёнка: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич