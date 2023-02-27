(Бортникова) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бортников Трофим
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бортников Лаврентий
Отец ребёнка: Бортников Трофим
Смерть
1794