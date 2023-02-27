(Бортникова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бортникова) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бортников Трофим

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бортников Лаврентий

Отец ребёнка: Бортников Трофим

Смерть
1794

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