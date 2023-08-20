Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Петр Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Парасковья Данилова

Рождение ребёнка
17.09.1841

Сын: Малов Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Парасковья Данилова

Новлянское, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Парасковья Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Данилова

Смерть
Неизвестно
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