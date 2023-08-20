Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Петр Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Парасковья Данилова
Рождение ребёнка
17.09.1841
Мать ребёнка: Парасковья Данилова
Новлянское, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Парасковья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Данилова
Смерть
Неизвестно