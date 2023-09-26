Klėmanas Richardas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klėmanas Richardas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Klėmanas Augustas

Мать: Klėmanienė Ana

Смерть
1943
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