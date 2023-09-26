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Klėmanas Richardas
Klėmanas Richardas
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Klėmanas Augustas
1885 г.р.
Мать
Klėmanienė (Zuzaite) Ana
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Klėmanas Augustas
Мать:
Klėmanienė Ana
Смерть
1943
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