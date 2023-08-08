Худякова (Пупонина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пупонин Николай
Мать: Пупонина Прасковья
Рождение ребёнка
13.02.1956
Сын: Худяков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Худяков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Худяков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худяков Иван
Смерть
Неизвестно