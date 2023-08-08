Худякова (Пупонина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Пупонина) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пупонин Николай

Мать: Пупонина Прасковья

Рождение ребёнка
13.02.1956

Сын: Худяков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Худяков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Худяков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Иван

Смерть
Неизвестно
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