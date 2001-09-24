Яковлева (Васильева) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Васильева) Александра Сергеевна

Место рождения

Село Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

08.07.1919

Дата смерти

24.09.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Мефодий Николаевич

Рождение ребёнка
08.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Мефодий Николаевич

Смерть
24.09.2001
Похороны
Неизвестно

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