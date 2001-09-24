Яковлева (Васильева) Александра Сергеевна
Место рожденияСело Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения08.07.1919
Дата смерти24.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Мефодий Николаевич
Похороны
Неизвестно