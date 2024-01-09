Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: (Бывалькевич) Мария
Отец ребёнка: Бывалькевич Косьма Григорьевич
Рождение ребёнка
17.10.1912
Сын: Бывалькевич Михаил
Отец ребёнка: Бывалькевич Косьма Григорьевич
Рождение ребёнка
21.12.1917
Сын: Бывалькевич Василий
Отец ребёнка: Бывалькевич Косьма Григорьевич