Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Косьма Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Косьма Григорьевич

Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: (Бывалькевич) Мария

Отец ребёнка: Бывалькевич Косьма Григорьевич

Рождение ребёнка
17.10.1912

Сын: Бывалькевич Михаил

Отец ребёнка: Бывалькевич Косьма Григорьевич

Рождение ребёнка
21.12.1917

Сын: Бывалькевич Василий

Отец ребёнка: Бывалькевич Косьма Григорьевич

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