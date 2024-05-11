Новиков Александр Игоревич 15.01.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Александр Игоревич

Новиков Александр Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1989

Отец: Новиков Игорь Юрьевич

Мать: Новикова (Лебединова) Ирина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
14.03.2010

Дочь: Новикова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Новикова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.2015

Сын: Новиков Артём Александрович

Мать ребёнка: Новикова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.2021

Сын: Новиков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Новикова Юлия Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.