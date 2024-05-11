Новиков Александр Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.2010
Дочь: Новикова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Новикова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
06.10.2015
Сын: Новиков Артём Александрович
Мать ребёнка: Новикова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
06.01.2021
Сын: Новиков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Новикова Юлия Николаевна