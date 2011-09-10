Петрова (Мангасарова) Инесса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Мангасарова) Инесса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1964

Дата смерти

10.09.2011

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1964

Отец: Мангасаров Альберт

Мать: Мангасарова (Белкина) Нелли

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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Смерть
10.09.2011

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