Петрова (Мангасарова) Инесса
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1964
Дата смерти10.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1964
Отец: Мангасаров Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
10.09.2011