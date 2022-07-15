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Луговой Максим Васильевич

Место рождения

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: Луговой Василий Иванов

Мать: Анна Лазарева

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговой Иван Максимович

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Бракосочетание
20.01.1897 ст.

Жена: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 28.08.1899 ст.

Сын: Луговой Александр Максимович

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252470#230
Рождение ребёнка
Около 23.11.1900 ст.

Дочь: Луговая Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252475#76
Рождение ребёнка
02.01.1902 ст.

Дочь: Луговая Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252478#63
Рождение ребёнка
16.09.1906 ст.

Дочь: Луговая Людмила Максимовна

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252486#50
Рождение ребёнка
17.09.1908 ст.

Сын: Луговой Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252492#63
Рождение ребёнка
14.02.1911 ст.

Сын: Луговой Федор Максимович

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252502#60
Рождение ребёнка
23.11.1913 ст.

Сын: Луговой Николай Максимович

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Ядрово, Васенино
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: Луговая Таисия Максимовна

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1916 ст.

Сын: Луговой Павел Максимович

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252510#59
Рождение ребёнка
09.12.1920 ст.

Сын: Луговая Василий Максимович

Мать ребёнка: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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