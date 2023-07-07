Слугин Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1911
Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Бочкина Елена Ермолаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурлаева Вера Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ермолаевна
Смерть
Неизвестно