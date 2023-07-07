Слугин Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугин Ермолай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1911

Сын: Слугин Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Бочкина Елена Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурлаева Вера Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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