Иванов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Алексей

Иванов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

После 1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1933

Сын: Иванов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова (Кобзева) Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Кобзева) Авдотья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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