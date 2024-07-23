(Егорина) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения30.12.1900
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1900
Отец: Егорин Петр Карпович
Мать: Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно