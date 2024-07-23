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(Егорина) Ольга Петровна

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Место рождения

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

30.12.1900

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1900

Отец: Егорин Петр Карпович

Мать: Мария Георгиевна

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно

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