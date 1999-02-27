Корсаков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти27.02.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Корсаков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова (Маркочева) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
21.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсакова (Маркочева) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсакова (Маркочева) Мария Сергеевна
Смерть
27.02.1999