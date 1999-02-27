Корсаков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

27.02.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ТЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Корсаков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова (Маркочева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
21.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсакова (Маркочева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсакова (Маркочева) Мария Сергеевна

Смерть
27.02.1999

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