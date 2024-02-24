Сидачев Тихон Козьмович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сидачев Козьма Иванович
Мать: не указана
Место жительства
25.01.1912
Указан свидетелем на свадьбе. 35 25 1 1912 Барсуков Петр Иванович 17 Алексеевка 1 1895 Сидоченкова Васса Козмовна 18 Алексеевка 1 1894 Алексеевка крестьянин Морозов Огадар Константинович Алексеевка кр... Показать все
Бракосочетание
30.01.1913
Есть метрика о свадьбе в 1913 году. 30 1 1913 Огадаров Тихон Козьмович 24 Алексеевка 1889 Родимкина Фекла Сидоровна 20 Алексеевка 1893
Рождение ребёнка
26.04.1918
Сын: Сидачев Афанасий Тихонович
Мать ребёнка: Сидачева (Родимкина) Фекла Сидоровна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно