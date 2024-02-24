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Сидачев Тихон Козьмович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сидачев Козьма Иванович

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
25.01.1912
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свидетелем на свадьбе. 35 25 1 1912 Барсуков Петр Иванович 17 Алексеевка 1 1895 Сидоченкова Васса Козмовна 18 Алексеевка 1 1894 Алексеевка крестьянин Морозов Огадар Константинович Алексеевка кр... Показать все
Бракосочетание
30.01.1913

Жена: Сидачева (Родимкина) Фекла Сидоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1913 году. 30 1 1913 Огадаров Тихон Козьмович 24 Алексеевка 1889 Родимкина Фекла Сидоровна 20 Алексеевка 1893
Рождение ребёнка
26.04.1918

Сын: Сидачев Афанасий Тихонович

Мать ребёнка: Сидачева (Родимкина) Фекла Сидоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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