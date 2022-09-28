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Могильный Василий Самуилович

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

1872

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Могильный Самуил Павлович

Мать: Мария Каленикова

Работа или профессия
Неизвестно
запасный рядово 51 Литовского полка
Рождение ребёнка
1896

Сын: Могильный Михаил Васильевич

Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна

Бракосочетание
17.01.1896

Жена: (Семенюта) Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Могильный Николай Васильевич

Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Могильный Федор Васильевич

Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Могильный Григорий Васильевич

Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Могильный Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Могильная) Мария Васильевна

Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Могильный Илья Васильевич

Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна

Смерть
1921

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