Могильный Василий Самуилович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Могильный Самуил Павлович
Мать: Мария Каленикова
Работа или профессия
Неизвестно
запасный рядово 51 Литовского полка
Рождение ребёнка
1896
Сын: Могильный Михаил Васильевич
Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна
Бракосочетание
17.01.1896
Рождение ребёнка
1898
Сын: Могильный Николай Васильевич
Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Могильный Федор Васильевич
Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Могильный Григорий Васильевич
Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Могильный Иван Васильевич
Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Могильная) Мария Васильевна
Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Могильный Илья Васильевич
Мать ребёнка: (Семенюта) Мария Аристарховна
Смерть
1921