Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

?.01.1798

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Степанов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищальников Федор Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1766

Сын: Пищальников Савастьян Федорович

Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Пищальников Яков Федорович

Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.05.1778

Сын: Пищальников Арефей (Иов) Федорович

Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Пищальников Николай Федорович

Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Пищальников Сергей Федорович

Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.07.1789

Дочь: (Пищальникова) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
?.01.1798
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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