Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти?.01.1798
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Степанов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1766
Сын: Пищальников Савастьян Федорович
Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Пищальников Яков Федорович
Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1778
Сын: Пищальников Арефей (Иов) Федорович
Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пищальников Николай Федорович
Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пищальников Сергей Федорович
Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1789
Дочь: (Пищальникова) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Пищальников Федор Иванович
Смерть
?.01.1798