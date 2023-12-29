Свешникова Дарья Яковлевна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1674
Дата смертиПосле 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Рождение ребёнка
1694
Сын: Свешников Гаврила Семёнович
Отец ребёнка: Свешников Семён Нефёдович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Свешников Филипп Семёнович
Отец ребёнка: Свешников Семён Нефёдович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Свешников Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Свешников Семён Нефёдович
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Свешников Семён Нефёдович
Смерть
После 1740