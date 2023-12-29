Свешникова Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Дарья Яковлевна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1674

Дата смерти

После 1740

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Рождение ребёнка
1694

Сын: Свешников Гаврила Семёнович

Отец ребёнка: Свешников Семён Нефёдович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Свешников Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Свешников Семён Нефёдович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Свешников Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Свешников Семён Нефёдович

Рождение ребёнка
1716

Сын: Свешников Иван Семёнович

Отец ребёнка: Свешников Семён Нефёдович

Смерть
После 1740

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