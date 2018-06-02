Бабушкин Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабушкин Виталий Николаевич

Бабушкин Виталий Николаевич

avatar

Место рождения

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

03.08.1942

Дата смерти

02.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1942

Отец: Бабушкин Николай Прокопьевич

Мать: Фомина Бабушкина Наталья Ивановна

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Апарян Любовь Витальевна

Мать ребёнка: Игумнова Бабушкина Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Александр Витальевич

Мать ребёнка: Игумнова Бабушкина Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Светлана Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Игумнова Бабушкина Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игумнова Бабушкина Нина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.2018
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close