Бабушкин Виталий Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1942
Дата смерти02.06.2018
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Апарян Любовь Витальевна
Мать ребёнка: Игумнова Бабушкина Нина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Александр Витальевич
Мать ребёнка: Игумнова Бабушкина Нина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Светлана Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Игумнова Бабушкина Нина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.2018
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область