Аграфена Сидорова (Евгеньева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Сидорова (Евгеньева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

01.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1839

Муж: Акинтьев Андрей Зеновьев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Акинтьева) Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Акинтьев Андрей Зеновьев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Акинтьева) Надежда Андреева

Отец ребёнка: Акинтьев Андрей Зеновьев

Рождение ребёнка
31.01.1851

Сын: Акинтьев Лука Андреев

Отец ребёнка: Акинтьев Андрей Зеновьев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Акинтьев Егор Андреев

Отец ребёнка: Акинтьев Андрей Зеновьев

Смерть
01.11.1868

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