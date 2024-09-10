Аграфена Сидорова (Евгеньева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти01.11.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1839
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Акинтьева) Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Акинтьев Андрей Зеновьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Акинтьева) Надежда Андреева
Отец ребёнка: Акинтьев Андрей Зеновьев
Рождение ребёнка
31.01.1851
Отец ребёнка: Акинтьев Андрей Зеновьев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Акинтьев Андрей Зеновьев
Смерть
01.11.1868