Клюкицова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкицова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюкицов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Клюкицов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкицов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Клюкицов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Клюкицов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Клюкицова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Клюкицов Михаил Михайлович

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