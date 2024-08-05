Клюкицова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюкицов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Клюкицов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Клюкицов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Клюкицов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Клюкицова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Клюкицов Михаил Михайлович