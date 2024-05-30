Попченко (Полищук) Антонина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попченко (Полищук) Антонина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1956

Отец: Полищук Антон Дмитриевич

Мать: Полищук (Стецик) Федора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попченко Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.09.1986

Сын: Попченко Денис Петрович

Отец ребёнка: Попченко Петр Афанасьевич

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

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