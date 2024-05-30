Попченко (Полищук) Антонина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1956
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попченко Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.09.1986
Отец ребёнка: Попченко Петр Афанасьевич
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым