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Строна Михаил Георгиевич
Строна Михаил Георгиевич
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Древо
Место рождения
Северодвинск
, Северодвинск, Архангельская область
Дата рождения
18.02.1986
Пол
Мужской
Отец
Строна Георгий Жанович
1960 г.р.
Мать
Сырорыбова Татьяна Александровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1986
Отец:
Строна Георгий Жанович
Мать:
Сырорыбова Татьяна Александровна
Северодвинск
, Северодвинск, Архангельская область
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