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Строна Михаил Георгиевич

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

18.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1986

Отец: Строна Георгий Жанович

Мать: Сырорыбова Татьяна Александровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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