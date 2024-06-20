Мария Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМария Александровна

Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаломов Федор

Рождение ребёнка
01.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаломов Федор

с. Николино, Красивский р-н, Тамбовская обл., Россия

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