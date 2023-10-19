Лихарев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1720
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: Лихарева Евдокия Лео. (Леонтьевна)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1720