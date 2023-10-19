Лихарев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1720

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Лихарев Петр Иванович

Мать ребёнка: Лихарева Евдокия Лео. (Леонтьевна)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1720
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