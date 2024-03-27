Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1918

Дочь: Заикина Роза Евгеньевна

Отец ребёнка: Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович

колония Нейнкрон (с. Кочубеевка) Николаевской обл. (Херсонская) Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штейнер Барбара

Отец ребёнка: Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович

Смерть
1920
колония НайнКрон Николаевской обл. (Херсонская) Украина
Причина смерти: Испанка
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