Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1918
Дочь: Заикина Роза Евгеньевна
Отец ребёнка: Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович
колония Нейнкрон (с. Кочубеевка) Николаевской обл. (Херсонская) Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штейнер Барбара
Отец ребёнка: Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920
колония НайнКрон Николаевской обл. (Херсонская) Украина
Причина смерти: Испанка