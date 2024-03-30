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Усачева Матрена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Гавриил Игнатович

Рождение ребёнка
28.12.1865

Сын: Усачев Марей Гаврилович

Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович

Рождение ребёнка
24.12.1877

Дочь: Усачева Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович

Рождение ребёнка
27.08.1879

Сын: Усачев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович

Рождение ребёнка
13.08.1881

Сын: Усачев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович

Рождение ребёнка
22.12.1883

Сын: Усачев Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович

Рождение ребёнка
10.04.1886

Сын: Усачев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович

Смерть
Неизвестно

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