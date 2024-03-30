Усачева Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1865
Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович
Рождение ребёнка
24.12.1877
Дочь: Усачева Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович
Рождение ребёнка
27.08.1879
Сын: Усачев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович
Рождение ребёнка
13.08.1881
Сын: Усачев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович
Рождение ребёнка
22.12.1883
Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович
Рождение ребёнка
10.04.1886
Сын: Усачев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Усачев Гавриил Игнатович
Смерть
Неизвестно