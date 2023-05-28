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Некрасов Виктор Филиппович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Некрасов Филипп Андреевич

Мать: Некрасова Домника Васильевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Василиса Юдовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Некрасов Данило Викторович

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: (Некрасова) Василиса Викторовна

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Некрасов Егор Викторович

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: (Некрасова) Настасья Викторовна

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Некрасов Назар Викторович

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: (Некрасова) Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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