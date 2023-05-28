Некрасов Виктор Филиппович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Некрасов Данило Викторович
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: (Некрасова) Василиса Викторовна
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: (Некрасова) Настасья Викторовна
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Некрасов Назар Викторович
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: (Некрасова) Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Юдовна
Смерть
Неизвестно