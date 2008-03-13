Цапенко Василий Тимофеевич
Место рожденияУкраина
Дата рождения18.12.1929
Дата смерти13.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.08.1959
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
ЧИАССР, ст.Вознесеновская, Россия
Смерть
13.03.2008
Моздок
Похороны
Неизвестно
г. Моздок