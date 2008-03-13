Цапенко Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапенко Василий Тимофеевич

Место рождения

Украина

Дата рождения

18.12.1929

Дата смерти

13.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Бракосочетание
02.08.1959

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

ЧИАССР, ст.Вознесеновская, Россия
Смерть
13.03.2008
Моздок
Похороны
Неизвестно
г. Моздок
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