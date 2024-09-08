Юрьев Сергей Сергеевич
Место рожденияКлин
Дата рождения22.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1958
Бракосочетание
04.08.1984
Рождение ребёнка
20.01.1985
Дочь: Лагодзинская (Юрьева) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Юрьева (Блинова) Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
17.05.1995
Дочь: Лебедь (Юрьева) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Юрьева (Блинова) Людмила Анатольевна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Развод
2018
Жена: не указана