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Юрьев Сергей Сергеевич

Место рождения

Клин

Дата рождения

22.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1958

Отец: Юрьев Сергей Иванович

Мать: Юрьева (Воронëнкова) Зинаида Васильевна

Бракосочетание
04.08.1984

Жена: Юрьева (Блинова) Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
20.01.1985

Дочь: Лагодзинская (Юрьева) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Юрьева (Блинова) Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
17.05.1995

Дочь: Лебедь (Юрьева) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Юрьева (Блинова) Людмила Анатольевна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Развод
2018

Жена: не указана

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