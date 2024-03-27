Шалыгин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шалыгин Дмитрий Васильевич
с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Рождение ребёнка
1917
с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Смерть
Неизвестно