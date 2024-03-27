Шалыгин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалыгин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шалыгин Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шалыгин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шалыгин Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Смерть
Неизвестно
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