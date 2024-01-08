Чижова Юлиания Федотовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1880
Бракосочетание
25.01.1880
Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.10.1880
Дочь: Чижова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Чижов Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно