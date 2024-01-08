Чижова Юлиания Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова Юлиания Федотовна

Место рождения

Воренжа, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Воренжа, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1880
Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
25.01.1880

Муж: Чижов Василий Яковлевич

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.10.1880

Дочь: Чижова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Чижов Василий Яковлевич

Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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