Чирков Кузьма Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Чирков Данило (Данилка) Петров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Чирков Осип Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Чирков Петр Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1739