Чирков Кузьма Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Кузьма Данилов

Чирков Кузьма Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1739

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Чирков Данило (Данилка) Петров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Чирков Осип Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Чирков Петр Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Чирков Степан Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1739

Мы используем куки для улучшения работы сайта.