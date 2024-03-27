Абдулшарифов Мухамадшарип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулшарифов Мухамадшарип

Место рождения

д.Кузгово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Апсалямов Абдулшариф

Мать: Апсалямова Галия

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Мухамадшарипов Тимербай

Мать ребёнка: Абдулшарифова Юссулу

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадшарипов Рахматулла

Мать ребёнка: Абдулшарифова Юссулу

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
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