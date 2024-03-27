Абдулшарифов Мухамадшарип
Место рожденияд.Кузгово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Апсалямов Абдулшариф
Мать: Апсалямова Галия
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Абдулшарифова Юссулу
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадшарипов Рахматулла
Мать ребёнка: Абдулшарифова Юссулу
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно
д.Кузгово, Башкортостан, Россия