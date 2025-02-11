Лаврентий Алексеев
мужской, родился 1822, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАлексей Дмитриев1782 г.р.
МатьПелагея1790 г.р.
Супруги
Федосья Дементьева1827 г.р.
Дети
Неонилла Лаврентьева1849 г.р.
Фаддей Лаврентьев1850 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Алексей Дмитриев
Мать: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Дементьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Неонилла Лаврентьева
Мать ребёнка: Федосья Дементьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фаддей Лаврентьев
Мать ребёнка: Федосья Дементьева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1856
Сын: Степан Лаврентьев
Мать ребёнка: Федосья Дементьева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно