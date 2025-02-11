Лаврентий Алексеев 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Лаврентий Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Алексей Дмитриев1782 г.р.
Мать
Пелагея1790 г.р.
Супруги
Федосья Дементьева1827 г.р.
Дети
Неонилла Лаврентьева1849 г.р.
Фаддей Лаврентьев1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Алексей Дмитриев

Мать: Пелагея

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Дементьева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Неонилла Лаврентьева

Мать ребёнка: Федосья Дементьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Фаддей Лаврентьев

Мать ребёнка: Федосья Дементьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

149

Рождение ребёнка
1856

Сын: Степан Лаврентьев

Мать ребёнка: Федосья Дементьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

124

Смерть
Неизвестно

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