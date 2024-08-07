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Лебедев Алектин Александрович

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Место рождения

Гаютино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937

Отец: Лебедев Александр Кузьмич

Мать: Данилова Евдокия Алексеевна

Гаютино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Лариса Федоровна

Рождение ребёнка
03.12.1961

Дочь: Лебедева Екатерина Алектиновна

Мать ребёнка: Лебедева Лариса Федоровна

Рождение ребёнка
14.11.1963

Сын: Лебедев Александр Алектинович

Мать ребёнка: Лебедева Лариса Федоровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область

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