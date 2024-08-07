Лебедев Алектин Александрович
Место рождения
Дата рождения14.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1961
Дочь: Лебедева Екатерина Алектиновна
Мать ребёнка: Лебедева Лариса Федоровна
Рождение ребёнка
14.11.1963
Сын: Лебедев Александр Алектинович
Мать ребёнка: Лебедева Лариса Федоровна
Череповец, город Череповец, Вологодская область