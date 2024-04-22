Талалуев Леонид Меркурьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалуев Леонид Меркурьев (Ич)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Талалуев Меркурий Дементьев (Ич)

Мать: Талалуева Настасья Осипова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
26.10.1851 ст.

Дочь: Прасковья Леонидова (Вна)

Мать ребёнка: Талалуева Аксинья Феопентова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Талалуев Лукьян Леонидов (Ич)

Мать ребёнка: Талалуева Аксинья Феопентова (Вна)

Рождение ребёнка
05.06.1868 ст.

Сын: Талалуев Федор Леонидов (Ич)

Мать ребёнка: Талалуева Аксинья Феопентова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талалуева Аксинья Феопентова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно
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