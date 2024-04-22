Талалуев Леонид Меркурьев (Ич)
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
26.10.1851 ст.
Дочь: Прасковья Леонидова (Вна)
Мать ребёнка: Талалуева Аксинья Феопентова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Талалуев Лукьян Леонидов (Ич)
Мать ребёнка: Талалуева Аксинья Феопентова (Вна)
Рождение ребёнка
05.06.1868 ст.
Сын: Талалуев Федор Леонидов (Ич)
Мать ребёнка: Талалуева Аксинья Феопентова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно