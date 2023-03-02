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Татьяна Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Осип Матвеев

Рождение ребёнка
1889

Сын: Схоменко Пантелей Иосифов

Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Схоменко Илья Иосифов

Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев

Рождение ребёнка
20.11.1900

Дочь: (Схоменко) Марфа Иосифова

Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев

Рождение ребёнка
06.04.1903

Дочь: (Схоменко) Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев

Рождение ребёнка
17.02.1905

Сын: Схоменко Алексей Иосифов

Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев

Рождение ребёнка
19.09.1906

Дочь: (Схоменко) Вера Осипова

Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев

Рождение ребёнка
21.12.1907

Дочь: (Схоменко) Анна Осипова

Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев

Рождение ребёнка
04.06.1912

Сын: Схоменко Иоанн Осипов

Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев

Рождение ребёнка
16.06.1914

Дочь: (Схоменко) Фекла Иосифова

Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев

Смерть
Неизвестно

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