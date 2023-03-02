Татьяна Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Схоменко Пантелей Иосифов
Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев
Рождение ребёнка
20.11.1900
Дочь: (Схоменко) Марфа Иосифова
Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев
Рождение ребёнка
06.04.1903
Дочь: (Схоменко) Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев
Рождение ребёнка
17.02.1905
Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев
Рождение ребёнка
19.09.1906
Дочь: (Схоменко) Вера Осипова
Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев
Рождение ребёнка
21.12.1907
Дочь: (Схоменко) Анна Осипова
Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев
Рождение ребёнка
04.06.1912
Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев
Рождение ребёнка
16.06.1914
Дочь: (Схоменко) Фекла Иосифова
Отец ребёнка: Схоменко Осип Матвеев
Смерть
Неизвестно