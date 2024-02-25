Ржаницына Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1838 ст.

Дочь: Беляева (Ржаницына) Каллиста Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1844 ст.

Дочь: Ржаницына Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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