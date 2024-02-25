Ржаницына Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1838 ст.
Дочь: Беляева (Ржаницына) Каллиста Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1844 ст.
Дочь: Ржаницына Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович
Смерть
Неизвестно