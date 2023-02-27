Плаксин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксин Василей

Мать ребёнка: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 09.04.2022 09:55:57.
Рождение ребёнка
1750

Сын: Плаксин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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