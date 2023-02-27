Плаксин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксин Василей
Мать ребёнка: не указана
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 09.04.2022 09:55:57.
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно