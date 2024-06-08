Баловнев Алексей Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Баловнев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баловнева (Щукина) Наталья Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.2000

Сын: Баловнев Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Баловнева (Щукина) Наталья Васильевна

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