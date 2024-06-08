Баловнев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баловнева (Щукина) Наталья Васильевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.2000
Сын: Баловнев Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Баловнева (Щукина) Наталья Васильевна