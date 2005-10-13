Авилов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авилов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1942

Дата смерти

13.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942

Отец: Авилов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.10.2005

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