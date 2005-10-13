Авилов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1942
Дата смерти13.10.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942
Отец: Авилов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.10.2005