Куроптев Дий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Куроптев Дий

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился Неизвестно

умер До 1860

Супруги
Куроптева Татьяна Петрова1803 г.р.
Дети
Куроптев Савва Диев1829 г.р.
Куроптев Филипп Диев1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куроптева Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Куроптев Савва Диев

Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Куроптев Филипп Диев

Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Куроптев Михаил Диев

Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Куроптев Мартемьян Диев

Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Куроптев Прокопий Диев

Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова

Смерть
До 1860

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