Куроптев Дий
мужской, родился Неизвестно
умер До 1860
Супруги
Куроптева Татьяна Петрова1803 г.р.
Дети
Куроптев Савва Диев1829 г.р.
Куроптев Филипп Диев1830 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Куроптев Савва Диев
Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Куроптев Филипп Диев
Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Куроптев Михаил Диев
Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Петрова
Смерть
До 1860