Окулов Родион Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкулов Родион Афонасьевич

Окулов Родион Афонасьевич

Место рождения

Масленки, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

?.04.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Масленки, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
15.02.1867

Жена: Окулова (Коврижных) Агрипина Трофимовна

Масленки, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Поручители по жениху: деревни Сандаковской Иван Яковлев Сандаков, деревни Парюжской Иван Спиридонов Заборский; по невесте: деревни Синцовской Илья Тимофеев Окулов, Рождественского прихода починка 2го ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.