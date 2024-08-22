Окулов Родион Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения?.04.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1867
Поручители по жениху: деревни Сандаковской Иван Яковлев Сандаков, деревни Парюжской Иван Спиридонов Заборский; по невесте: деревни Синцовской Илья Тимофеев Окулов, Рождественского прихода починка 2го ... Показать все