Коровин Алексей Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Алексей Савинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Коровин Савин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Коровин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Коровин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1797
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