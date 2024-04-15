Коровин Алексей Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Коровин Савин
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коровин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1792
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1797